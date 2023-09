PANI aplica "plan de contingencia" por aumento de denuncias en sus oficinas

"¿Cuál es el fondo de las denuncias? Desatención, negligencia, violencia por omisión, violencia sexual, castigo físico, menores que no son llevados oportunamente a recibir atención médica, desnutridos, que no asisten al sistema educativo, que están en la casa sin ningún tipo de supervisión, menores que andan en conductas disruptivas a nivel comunal. Hay toda una serie de situaciones de índole más complejo y multifactorial que se están aunando y acumulando, y creando mucha atención al interior de las familias, que no están siendo intervenidas y que evolucionan a un nivel que detonan en crisis, que es cuando llaman al PANI y hay que correr junto con otras instituciones a apagar incendios", agregó Garza.