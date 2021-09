Pandemia podría disparar casos de Alzheimer en Costa Rica

La pandemia del COVID-19 ha puesto de cabeza a decenas de pacientes, hospitales y patologías. Una de estas es el Alzheimer.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, este 21 de setiembre, los expertos consideran que los casos de este tipo de demencia se podrían disparar en Costa Rica como consecuencia secundaria del coronavirus.

La principal causa de esto se podría atribuir al distanciamiento social que se ha establecido para evitar un eventual contagio del virus, según explicó Dennis Chavarría, jefe de Neurología del Hospital México.

"La interacción social pareciera ser uno de los elementos que más ayudan a proteger que se desarrolle el deterioro cognitivo, o lo que más protege que no se de. Entonces lo que estamos haciendo probablemente es acelerar la aparición por no tener ese efecto protector", indicó el médico.

Es decir, al no tener tanto contacto social, las personas pueden tener un deterioro a nivel cerebral, especialmente los adultos mayores.

Ante esta situación y el recomendable distanciamiento social, más en la población vulnerable, Chinchilla considera que se puede intentar socializar virtualmente, siendo la manera más efectiva para prevenir la enfermedad.

"Fuera de eso no hay ninguna actividad específica que uno pueda desarrollar para evitarlo. Al que le va a dar, desafortunadamente le va a dar y no podemos evitarlo, podemos retardarlo un poco, pero no evitarlo", indicó.