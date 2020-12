Pandemia, bloqueos y crisis golpearon gravemente las exportaciones

De los 4.500 productos que exporta Costa Rica al mercado internacional, no hubo ni uno solo que no sintiera las afectaciones por la pandemia, los bloqueos y la crisis económica durante este año 2020. Sin embargo, el sector logró sostener a sus 690.000 trabajadores.

Además, el Régimen de Zonas Francas logró crear 20.000 nuevos empleos pese a las difíciles condiciones, por otra parte, no todos los sectores salieron ganadores.

“Creo que existe la creencia de que las zonas francas salieron ilesas, pero no fue así necesariamente. El sector de dispositivos médicos, en la parte de cirugías no esenciales, cirugías estéticas o cirugías no urgentes, el tipo de implementos que se requerían para eso tuvo una contracción importante, también en la industria automotriz y en la industria aeronáutica”, aseguró Ronald Lachner, vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

El nuevo año trae consigo incertidumbre para el sector exportador, ante la ausencia de medidas contundentes que ayuden a reactivar la economía, señaló Laura Bonilla, presidenta de Cadexco.



“Tenemos mucha incertidumbre, lamentablemente hoy nuestros socios comerciales, principalmente Europa, están con un confinamiento de cinco semanas, eso contrae lo que son las compras (…) por lo cual, para nosotros es sumamente importante que el Gobierno nos ayude con un programa de reactivación económica, que no se hizo en este 2020”, expresó Bonilla.

