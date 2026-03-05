País gasta hasta ₡100 millones al año en reparar semáforos dañados por choques

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) invierte en promedio hasta ₡100 millones anuales en la reparación de sistemas de semáforos dañados por accidentes de tránsito, según datos del Departamento de Semáforos. Este gasto recurrente limita la posibilidad de instalar nuevos dispositivos en puntos estratégicos del país.

El caso más reciente ocurrió este miércoles en La Sabana, cuando un conductor que viajaba a alta velocidad y en contravía por el Paseo Colón impactó contra varios postes de semáforos y el monumento a León Cortés. El hombre, identificado con el apellido Araica, fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece fuera de peligro.

El MOPT confirmó que presentará las denuncias correspondientes para que el responsable asuma los daños económicos ocasionados. De igual forma, el Ministerio de Cultura anunció que interpondrá acciones legales por los perjuicios al monumento, declarado parte de la zona patrimonial. La reparación de la estructura podría tardar varios meses.

Mientras tanto, el sistema de semáforos afectado fue restituido y puesto en funcionamiento el mismo miércoles. Autoridades de tránsito señalaron que aún no hay claridad sobre las causas del accidente, aunque la alta velocidad habría sido un factor determinante.