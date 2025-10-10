País continúa en alerta naranja por lluvias intensas: estos son los últimos incidentes

Durante este jueves y la madrugada del viernes, gran parte del territorio nacional registró fuertes e intensas lluvias que han generado múltiples afectaciones a lo largo del territorio nacional.



Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en Nicoya, las comunidades de Mansión y San Antonio reportaron anegamiento de viviendas, por lo que el Comité Municipal de Emergencias local brindó atención a las familias afectadas y realiza este viernes evaluaciones de las casas inundadas.

"En Pérez Zeledón, el desbordamiento de los ríos San Pedro y Pejibaye afectó cinco viviendas en la comunidad de San Pedro. Mientras tanto, en Santa Cruz de Guanacaste, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Osa, se han registrado desbordamientos de ríos, quebradas y del sistema de alcantarillado, afectando principalmente caminos. Los Comités de Emergencia se mantienen trabajando en la limpieza y recuperación de las vías", indicó la CNE.

<span id="selectionBoundary_1760115688611_24303691866743005" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



En cuanto a albergues, un operativo interinstitucional en Puntarenas ha permitido el retorno a sus hogares de 445 personas que estaban refugiadas en la escuela de Riojalandia, en El Roble, y en la escuela Augusto Colombari, en Barranca.

Actualmente, 14 personas permanecen en un albergue en Paraíso de Santa Cruz, Guanacaste.



Además, tras un deslizamiento registrado este jueves en La Carpio, en San José, se habilitó un albergue donde permanecen 31 personas, mientras el Comité Municipal de Emergencias realiza las valoraciones correspondientes en la zona.



El Instituto Meteorológico Nacional informó que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana, motivo por el cual la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta naranja en todo el territorio nacional, exceptuando la región Caribe, que continúa en alerta amarilla.



Las autoridades reiteran el llamado a la población para extremar precauciones, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informados sobre los reportes oficiales de emergencia.

