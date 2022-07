Padres protestan regreso de profesor denunciado por abusos en escuela de Hatillo 3

Al menos 25 padres de familia de la escuela Miguel de Cervantes, en Hatillo 3, se negaron a enviar a sus hijos a clases luego de que regresara a la institución un docente que había sido investigado por abuso sexual.

Según los padres, el profesor de sexto grado fue destituido de su puesto tras recibir 40 denuncias y había sido reubicado a las oficinas administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Sin embargo, después de las vacaciones de medio año, el hombre resumió sus funciones en el centro educativo.

Al enterarse de esto, los padres y madres decidieron recoger firmas y dejar de enviar a sus hijos a clases hasta que la situación se resuelva.

Declaraciones de Laura Miller, madre de una estudiante de sexto grado.



"Pedimos que destituyan al profesor. Hay un documento del PANI incluso que dice que él no es una persona apta para trabajar con menores de edad porque ya tiene dos denuncias por la misma situación. No vamos a enviar a los chicos a clases hasta que no nos resuelvan", aseguró Elizondo.