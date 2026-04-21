Padres en Aserrí denuncian supuestas amenazas de cocinera y exigen acciones urgentes al MEP

Padres y madres de familia de estudiantes de la Escuela Bijagual Norte de Aserrí, San José, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) en la que exponen una serie de incidentes ocurridos desde setiembre de 2025, relacionados con el comportamiento de la persona encargada del comedor del centro educativo.



Según el documento, del cual Teletica.com tiene copia, fechado el 20 de abril de 2026, las situaciones iniciaron el 3 de setiembre del año anterior, cuando la funcionaria, al parecer, regresó a sus labores tras una incapacidad médica. A partir de ese momento, se reportaron presuntos episodios de trato inadecuado hacia personal y otras personas dentro de la institución, incluyendo reclamos e insultos realizados frente a estudiantes y contra ellos.



Asimismo, se describen otros incidentes posteriores, como un altercado con una docente tras una llamada de atención por la situación del comedor, así como episodios en los que menores, aparentemente, fueron reprendidos verbalmente.



Los padres indican que estas situaciones fueron elevadas a conocimiento de autoridades educativas, incluyendo reuniones con supervisión del circuito y la presentación de informes escritos. No obstante, señalan que en una primera instancia el caso fue archivado por falta de pruebas, lo que motivó nuevas gestiones y la reapertura del proceso.



Luis Enrique Ortega, uno de los padres de familia, conversó con este medio y manifestó que necesitan que en el MEP les den soluciones porque solo los ha visitado el director regional y lo que necesitan es que quiten a la cocinera.

"Esa señora es una amenaza para los niños de este centro educativo porque a varios padres de familia nos ha dicho que se va a desquitar con los niños. Necesitamos una autoridad del MEP de verdad y con peso para que hagan algo.

"Ya tuvimos una reunión sobre esto que está pasando con la directora, pero al otro día la cocinera le estaba diciendo a varias mamás que les iba a pegar. Desde hace una semana la mitad de los niños no están yendo a la escuela por miedo a que esta señora les haga algo o les ponga algo peligroso en la comida”, manifestó Ortega.

Video de la escuela cerrada por padres de familia:

Asimismo, en el documento se incluyen presuntas declaraciones atribuidas a la funcionaria denunciada, en las que se consignan expresiones como: “Me da lástima su hijo, porque su hijo va a pagar lo que usted ha hecho, acuérdese de mí, de lo que le digo. Usted me las va a pagar".

Varios audios con amenazas de la supuesta cocinera manifiestan lo siguiente:

"Cuando pase por aquí llámeme y verá lo que le puedo hacer, no sea cobarde, yo a nadie le tengo miedo y a una por una le voy a dar por el hocico. Llámenme de frente y nos reunimos en el cruce para que vean de lo que soy capaz.

"A una por una las voy a ir buscando, la vez pasada se salvaron, esta vez no se salvan. Sus hijos lo que comen en sus casas es solo sancocho porque aquí yo uso todos los alimentos que me dan, ustedes lo que son es gente vaga, nada más llámenme y les llego. De todas esas tres putas, ya sé que no van a mandar a sus hijos y pues qué dicha”.

Los firmantes también señalan que, ante la falta de una solución inmediata, decidieron no enviar a sus hijos a clases de forma definitiva. Además, indican que realizaron el cierre del portón del centro educativo como medida para llamar la atención de las autoridades.



En la carta, los padres solicitan la reubicación inmediata de la funcionaria, la apertura de una investigación formal y la aplicación de medidas que garanticen el bienestar de los estudiantes y el adecuado funcionamiento del sistema educativo.



El documento concluye con la firma de varios padres y madres de familia, quienes manifiestan su disposición de ampliar la información ante las autoridades competentes.

Este medio también consultó al MEP sobre la denuncia y manifestaron lo siguiente:

"La Dirección Regional de Educación está atendiendo el caso y elevó la denuncia a Régimen Disciplinario", dijo Marco Chacón, director regional.

También se intentó conocer la posición de la mujer denunciada; sin embargo, no contestó a las llamadas que se realizaron antes de esta publicación.