Padres de bebé gravemente enfermo viven angustia tras meses sin recibir pago de licencia de cuido

Don Jesús y doña Daniela, padres del pequeño James, viven una profunda angustia e impotencia tras varios meses sin recibir el pago correspondiente a la licencia de cuido. Su hijo, quien nació prematuro y con múltiples enfermedades, requiere atención constante, pero el presupuesto de la CCSS para esta asignación se agotó en agosto.

Al igual que esta familia, cerca de 1.200 hogares enfrentan la misma situación. La licencia de cuido es un permiso especial que permite a los cuidadores de pacientes gravemente enfermos o en fase terminal ausentarse temporalmente de sus trabajos para dedicarse exclusivamente al cuido (ver video adjunto de Telenoticias).

Mientras el dinero no llega, las cuentas médicas se acumulan. James necesita pañales, leche especial y atención de especialistas. Sus padres ya deben millones en gastos médicos, y su única motivación es el amor por su hijo, quien ha luchado por su vida desde el primer día.

La situación ha generado desesperación entre cientos de familias que dependen de esta ayuda para sostener el cuido de sus seres queridos. La falta de recursos pone en riesgo no solo la estabilidad económica de los cuidadores, sino también la salud de los pacientes.

Ante esta crisis, se urge al Gobierno convocar un proyecto de ley que permitiría inyectar ₡2.700 millones al presupuesto de la licencia de cuido. La iniciativa cuenta con el respaldo de todos los diputados, pero aún no ha sido incluida en la agenda legislativa por el presidente Rodrigo Chaves.

El llamado de las familias es claro: necesitan una solución urgente. La continuidad de esta ayuda es vital para garantizar el bienestar de quienes enfrentan enfermedades graves y para reconocer el esfuerzo de quienes los cuidan día a día.