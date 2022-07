Padres cierran escuela y denuncian supuesto machismo de director

Cansados de varias disconformidades, padres de familia realizaron una protesta en las afueras del centro educativo Ida Caña Blanca, en Palmar Norte de Osa.



Según los padres, el centro educativo está en abandono, pues a los problemas de incumplimiento en la limpieza se suman otros de infraestructura, falta de lecciones de algunas materias y de evaluaciones.

"Mis hijos alegan que el director pasa todo el día con la computadora en lecciones o con el teléfono y no les imparte las lecciones que tienen. No les da ciencias, no les da estudios sociales porque dice que esas son materias que no se necesitan en la educación", aseguró Paola Potoy, madre de un estudiante.