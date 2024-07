Padre Sergio tras ser declarado ciudadano distinguido: “Mi norte es la felicidad de los niños”

El padre Sergio Valverde Espinoza se mostró muy conmovido luego de recibir la noticia de que la Asamblea Legislativa lo condecoró como ciudadano distinguido de Costa Rica, por la gran labor que realiza en pro de niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en todo el país.



El sacerdote considera el reconocimiento como un regalo, más que un premio, y dice no merecer ese honor.

“Lo recibo con santo temor de Dios, con sencillez y humildad, considero, humildemente, que no lo merezco. Esto es por pura misericordia de Dios, porque es él quien hace todo lo bueno en nuestra vida, lo veo como un regalo que han tenido para conmigo, en este caso los señores diputados de la Patria.

“Yo solo creo que debo hacer lo que debo hacer como hijo de Dios y como humilde sacerdote, tan solo es mi deber, si alguien merece la gloria y la honra se la doy al Espíritu Santo, sin él no podría ni existir”, dijo a Teletica.com.

Fue en el 2000 cuando Valverde fundó la Asociación Obras del Espíritu Santo, un año después de convertirse en sacerdote.

“Todo lo poquito que hago es por su infinita misericordia. Todos los días tengo una motivación muy grande, que es la felicidad de los niños, ese es mi norte, no queda la menor duda de que esto es un regalo de Dios, siento que Dios está tocando a muchas personas, para esto sé que tuvieron que averiguar un poco de mi vida, me gusta porque eso los hace conocer más de Dios y del Espíritu Santo. Si con esto puedo colaborar más con la obra, yo me alegro por la bondad y misericordia para conmigo”, afirmó.

La fundación pasó de atender mil niños en sus inicios a recibir más de 45 mil para cada fiesta de Navidad; además, actualmente, por mes, ayudan a 200 mil menores, de los cuales 150.000 están en programas que van desde escuelas, kínder, guarderías, atención médica, psicológica, legal, salud, entre otros.

“Lo poquito o mucho que hago siempre lo hago con mucha alegría, con mucha ilusión y cada vez con más ganas. Cada día amanezco con la ilusión de correr, porque no me alcanza el tiempo, todo es motivación, todo se lo ofrezco a Dios y todo sirve para la gloria de Dios”, recordó a este medio el cura.

La intención, según el Congreso, era reconocer en vida la obra del padre Sergio, conocido junto a su asociación, Obras del Espíritu Santo, por ayudar a las personas más necesitadas del país y especialmente a los niños en condición de pobreza.



La votación quedó 38-7, con el rechazo de toda la fracción del Frente Amplio y el oficialista Manuel Morales.



El oriundo de Cristo Rey aprovechó el momento para recordar a las personas que siempre tienen que aferrarse a Dios para salir adelante.

“Siempre confiar en el Señor y saber que él nunca nos abandona, que siempre nos da lo que más necesitamos en cada momento, yo siempre digo: Dios siempre habla por el que calla y para verdades el tiempo, Dios se encarga de todo, no nos toca a nosotros mayor cosa que amarlo y obedecerlo, perdonar y servirlo”, concluyó.