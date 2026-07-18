Pacientes pierden citas por ausentismo y llegadas tardías

Pacientes del Seguro Social pierden citas médicas por ausentismo y llegadas tardías, informó la institución.

Solo en el Hospital Max Peralta de Cartago, en el primer trimestre de este año, se reportan 4.792 citas perdidas.

"Este comportamiento puede obedecer a múltiples factores, como cambios en los números de teléfono, desconfianza al contestar llamadas, olvido, o faltad e una red de apoyo familiar para acompañar a las personas", comentó Krisia Díaz, director a del hospital de Cartago.

Las especialidades más afectadas con Ortopedia, Oftalmología y Psiquiatría. El 2025 cerró con 19.992 citas perdidas por esa misma causa en ese centro hospitalario.

Las autoridades médicas le piden a los pacientes, reprogramar las citas en caso de no acudir, para utilizar el cupo en algún otro asegurado.



