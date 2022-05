Pacientes denuncian filas de hasta seis horas para recibir quimioterapia en el Calderón Guardia

Hasta seis horas deben esperar los pacientes con cáncer del Hospital Calderón Guardia para recibir quimioterapia.



Doña Elia Jiménez es una de esas personas. Ha sido diagnosticada tres veces con cáncer de mama y ahora enfrenta un diagnóstico de cáncer en los huesos.

La falta de espacio en oncología médica hace que deban esperar horas para recibir el tratamiento. Según dice, para los pacientes es sumamente complicado lidiar con el dolor y con la larga espera.

“Es un sótano que no tiene ventilación, no tiene iluminación natural, en un hacimiento que tiene una orden sanitaria que nunca se ejecutó. No tenemos espacio para que nos apliquen la quimioterapia(…) En mi caso el tratamiento es de cuatro horas, peor hay personas que tienen que esperar más de seis horas por un suero que tarda media hora en pasar”, contó a Telenoticias.