Paciente internado con tumor en cabeza clama por ayuda ante condición crítica de salud

“Decidí no callar y hablar, aunque hace poco el doctor me dijo que esto iba a traerme consecuencias, entonces ya las consecuencias cayeron y ahorita el médico dijo que no iba a ver más el caso mío y a ver como prácticamente se pasaba el caso a otro lugar. Yo solo quiero tener una oportunidad más de seguir luchando, sé que en los centros hospitalarios a veces no dan abasto. Pero ya me han dicho que con este doctor no es una vez, sino que ya han sido varias ocasiones”, agregó el paciente.