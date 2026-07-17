Paciente fue abandonado año y tres meses en el San Juan de Dios: atención costó 9 millones

Un paciente quedó abandonado en una cama del hospital San Juan de Dios por un año y tres meses. El caso le costó al centro médico más de ₡9 millones.

Gina Coto, jefa del servicio de Trabajo Social del hospital, informó que el año pasado fueron abandonadas 102 personas en el centro. La mayoría son adultos mayores, pero también ocurre en personas con alguna discapacidad.

"Un día en una cama del salón de Cirugía o Medicina cuesta ₡637 mil, muchos tardan 3 meses en el hospital mientras se resuelve su situación, pero tenemos casos de 15 meses", dijo la funcionaria.

Coto explicó que estos pacientes logran superar su cuadro clínico, pero ningún familiar llega a recogerlos, lo que activa el protocolo de abordaje integral.

El hospital presenta la denuncia por abandono a la persona que aparece como responsable.



