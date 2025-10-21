Paciente diagnosticada con fiebre amarilla sale del hospital, anuncia CCSS

La paciente diagnosticada con fiebre amarilla salió del hospital en el que estaba internada, informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) este martes.

Esta mujer, de 29 años de edad y nacionalidad estadounidense, permanecía en una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro médico que no fue precisado.

Durante su estancia, la paciente evolucionó favorablemente y se mantuvo en condición estable hasta su salida.

La institución administradora de los centros médicos públicos del país informó que continúa en coordinación con el Ministerio de Salud en el seguimiento epidemiológico y las acciones preventivas correspondientes.