Paciente del San Juan recibió orden de salida hace nueve meses, pero nadie va por él

Un paciente permanece internado en Ortopedia del Hospital San Juan de Dios desde hace nueve meses, a pesar de que ya cuenta con la orden de salida. Su familia nunca llegó por él (ver video adjunto de Telenoticias).



Este no es un caso aislado: al menos 15 personas viven la misma situación de abandono en este centro médico, lo que contribuye a la saturación en el área de Emergencias.



En las últimas horas, el San Juan reportó un colapso en ese servicio debido al alto número de pacientes. La problemática se agrava porque, entre los internados, hay pacientes que tienen meses de estar listos para salir. Además del paciente que ya cumplió nueve meses en esa condición, hay otro que tiene ocho meses.



Esta situación limita la posibilidad de liberar camas tanto en los salones de internamiento como en Emergencias, donde la presión de la demanda es constante.



El centro médico también hizo un llamado a la población para extremar las medidas de prevención en carretera, ya que una de las principales atenciones corresponde a pacientes con distintos traumas producto de accidentes de tránsito.