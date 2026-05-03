Ovsicori alerta por sedimentos volcánicos en ríos tras erupciones del Rincón de la Vieja

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) alertó sobre la presencia de ríos con aguas turbias en la zona de Upala, los cuales estarían arrastrando material proveniente del volcán Rincón de la Vieja.

Según el reporte, el coloso mantiene una actividad eruptiva frecuente, siendo la más significativa la registrada el lunes 27 de abril, considerada incluso más intensa que la del 17 del mismo mes.

Las autoridades explican que estas erupciones tienen la capacidad de expulsar sedimentos del lago cratérico y ceniza que se deposita en las zonas altas del volcán. Posteriormente, con las lluvias, este material puede ser removilizado y descender por las laderas, llegando a los cauces de los ríos.

Por esta razón, los afluentes en la zona presentan una apariencia turbia, producto del arrastre de material volcánico, sin que esto necesariamente implique un aumento inmediato del peligro en las comunidades cercanas.