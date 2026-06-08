Ovsicori aclara reporte de sismo en Zona Norte: “Fue un error de nuestros sistemas automáticos”

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) aclaró este domingo que el reporte emitido sobre un supuesto sismo de magnitud 5,5 en la Zona Norte se trató de un error de sus sistemas automáticos.

Inicialmente, el informe señalaba que el epicentro se había localizado 1,5 kilómetros al suroeste de Nacascolo, Liberia, Guanacaste, con una profundidad de más de 200 kilómetros. Sin embargo, la institución confirmó que la información no correspondía a un evento sísmico en Costa Rica.

De acuerdo con el Ovsicori, el sistema automático confundió las ondas generadas por el terremoto de magnitud 7,8 ocurrido en Filipinas con datos locales, lo que provocó la publicación errónea.

“Por error de nuestros sistemas automáticos de detección y localización de sismos, utilizaron únicamente los arribos de las ondas P del sismo ocurrido en Filipinas, lo que resultó en la falsa ubicación de un evento cerca de la península de Nicoya”, explicó la institución en sus redes sociales.

El Ovsicori reiteró que no se registró ningún sismo en Costa Rica durante la tarde del domingo y que continúa trabajando en la mejora de sus sistemas de detección para evitar confusiones similares en el futuro.