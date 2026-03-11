Otros dos tiktokeros son denunciados ante Fiscalía por casos de aparente 'grooming'

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) denunció, este martes, a otros dos tiktokeros por aparentes casos de grooming.

Esta práctica ocurre cuando adulto se gana la confianza de un niño, niña o adolescente a través de internet —por redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería— con el objetivo de manipularlo y obtener contenido sexual, encuentros o ejercer abuso.

En la última semana, la institución que vela por la niñez costarricense ha elevado cuatro casos de creadores de contenido digital ante el Ministerio Público.

Los últimos dos corresponden a un hombre de apellido Álvarez (290 mil seguidores), y otro identificado con el apellido Ocón (955 mil followers).

Según la información recibida por las autoridades, incluso una de estas personas pidió a la ofendida, aparentemente, no decirle a nadie que tenían comunicación, por ser menor de edad.

"Hemos recibido el día de ayer (lunes) y el día de hoy (martes) dos reportes adicionales de influencers: se hace la divulgación de conversaciones que estas personas han tenido con personas menores de edad, donde son conversaciones con connotación sexual, promoviendo incluso el tema de algún tipo de intercambio de material, de fotografía o vídeos de las personas menores de edad a estas personas adultas.

"Ambas situaciones ya fueron trasladadas a la Fiscalía para que a nivel judicial se inicie lo que es el proceso de investigación correspondiente. Igualmente, nosotros tenemos coordinación, en caso de ser necesario o si tenemos alguna información adicional con el OIJ y con la Fiscalía, para tratar de ubicar los hechos que han sido reportados y tratar de identificar o individualizar a las personas presuntamente responsables", detalló Rodolfo Meneses, abogado del PANI, en entrevista con este medio.

Esos nombres se unen a dos denuncias antes presentadas contra los influencers de apellidos Blanco y Gómez, pesquisas que ya fueron abiertas por parte del Ministerio Público.





"Probablemente, entre los factores que inciden en que hayamos, en cuestión de una semana, tenido cuatro situaciones que se hayan evidenciado de manera viral, puede ser un tema de que las chicas se sienten empoderadas de reportar los hechos que en algún momento vivieron o sufrieron.

"Esto no quiere decir que son los únicos, esto no quiere decir que van a dejar de suceder, pero es importante aprovechar estos espacios que se están dando para también visibilizar el fenómeno, tanto de grooming como los demás factores de riesgo que son asociados", agregó Meneses.



Este medio ha procurado comentarios de todos los denunciados, pero no respondieron a los mensajes enviados ni contestaron las llamadas.

El PANI recuerda a los menores de edad y sus familias que pueden reportar casos de este tipo por medio de la línea confidencial 1147, al WhatsApp 8989-1147 o por e chat de Facebook en el perfil PANI CR.