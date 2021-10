Otra tica devuelta de México: "Uno se siente humillado, es inhumano"

Karla Mata es otra costarricense que viajó a México, pero ni siquiera logró salir del aeropuerto. Ella compartió los momentos de angustia que, asegura, vivió en el país norteamericano.

Viajó el pasado 19 de octubre hacia Cancún para encontrarse con unos amigos: era la tercera vez que iba a territorio mexicano de vacaciones.

Tenía su pasaporte al día, su boleto de regreso, efectivo y todo lo necesario para ingresar. Sin embargo, el hotel lo pagó uno de sus allegados, motivo suficiente para que las autoridades migratorias mexicanas no la dejaran pasar.

Según contó, pensaban que quería irse hacia Estados Unidos de manera ilegal.

"Me dijeron: 'Tranquila, te vamos a pasar a una sala, te vamos a hacer una segunda entrevista'. Yo estaba bien en ese momento, pero me quitaron las cosas electrónicas y no me dejaron volver a hablar con nadie", relató.