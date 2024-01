Otra mujer que vio morir a su hija recién nacida denuncia trato recibido en centro médico

“El 29 de diciembre empecé con contracciones toda la noche, avisé a las enfermeras y no me decían nada, fue hasta al día siguiente, el 30 de diciembre, cuando llegó la ginecóloga y le comenté sobre mis contracciones; me hizo tacto y lo único que me dijo fue: ‘Lo siento, no puedo hacer nada, tiene que dar a luz a su hija y ella va a morir porque no hay incubadoras para bebés prematuros’. En ese momento, mi mundo se vino encima.