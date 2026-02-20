Otra más: Municipalidad de Tarrazú también rechaza evento “Therian” en parque

La Municipalidad de Tarrazú informó que el evento denominado “Juntada Therian en Tarrazú”, convocado públicamente para realizarse este fin de semana en el parque central de San Marcos, no cuenta con autorización oficial.

En un comunicado, el gobierno local explicó que toda actividad en el Parque Central debe contar previamente con el aval municipal, conforme a la normativa vigente. Además, advirtió que, "de llevarse a cabo, se tomarán las medidas necesarias para mantener el orden público, resguardar la seguridad y garantizar el libre tránsito de los usuarios".

La decisión generó respaldo entre vecinos y usuarios en redes sociales.

Alita MT expresó: “No puedo creer que esa polada llegará aquí, qué increíble”, mientras que Dianita Nava Godínez señaló: “Lindo sería una multa al que se ponga en esas estupideces… incitando a los niños más pequeños”, reflejan la preocupación ciudadana. Por su parte, Rita Valverde Abarca agradeció a la municipalidad: “Excelente, gracias al gobierno local por no permitir eso”.

Este caso se suma al ocurrido en Santa Ana, donde la municipalidad también debió intervenir ante la convocatoria de otra reunión similar en el parque central de ese cantón.

La tendencia de las llamadas “juntadas Therian” ha ganado visibilidad en redes sociales y ya registra encuentros masivos en países como Argentina, México y Uruguay, lo que ha despertado debate sobre su impacto en espacios públicos y la necesidad de regulación.