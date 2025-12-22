Otra exfigura del Real Madrid estará presente en el clásico de leyendas

El clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona del próximo mes de febrero sumó a una emblemática figura más.

Se trata del exvolante del Real Madrid, Claudé Makélélé, quien formara parte en el inicio de los Galáticos y se coronara multicampeón con los merengues.

Además, brilló con la selección de Francia, donde llegó a jugar 50 partidos y formando parte de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. También disputó las Eurocopas de 2004 y 2008.

“La llegada de Makélélé, uno de los mediocampistas defensivos más influyentes del fútbol moderno y referente del Real Madrid y la selección de Francia, eleva aún más el nivel de un espectáculo que ya se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes que ha vivido el país. Su inteligencia táctica, liderazgo y legado marcaron una era y redefinieron una posición en el fútbol mundial”, mencionó la organización del evento.

Makélélé se une a Ronaldinho, Casillas y Guti como parte de los primeros nombres confirmados para este clásico de leyendas que se disputará el próximo sábado 7 de febrero del 2026 a las 6 p. m. en el Estadio Nacional.

Las entradas continúan disponibles para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com. Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

• Sol Norte y Sur: $100

• Sombra Este y Oeste: $130

• Balcón Este y Oeste: $195

• Platea Este y Oeste: $230

• Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (ULTIMAS ENTRADAS)

• Legends VIP: $1,000 (Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (SOLD OUT)

Para más información sobre LEYENDAS, visite las redes sociales oficiales @leyendas.cr.



