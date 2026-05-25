Otra exdiputada del PUSC tendrá un puesto en el gobierno de Laura Fernández

La exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo (2022-2026), será la nueva directora nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

De esa manera lo dio a conocer la exlegisladora mediante un video publicado en sus redes sociales.

"Asumo este trabajo con mucho compromiso, pero también con mucha ilusión de poder aportar a una etapa de la vida que define el futuro de una sociedad: la niñez. Espero honrar esta responsabilidad con trabajo, con empatía y con resultados, siempre pensando en los niños, en las familias costarricenses y aportando a su calidad de vida. Voy a trabajar con el corazón, con conocimiento y con profunda vocación de servicio", explicó la excongresista.

La nueva directora nacional es licenciada en Nutrición y en Fisioterapia. Además, cuenta con maestrías en Estimulación Temprana y Gerencia de Servicios de la Salud.

La institución a la que llega es un órgano de desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de Salud, al que le corresponde mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez, en poblaciones en condición de pobreza y riesgo social.

Con la designación de Carballo —que por disposición legal debió hacerla el ministro de Salud, Alexánder Sánchez, o quien lo sustituya en ausencia— ya son tres los exlegisladores de la Unidad que se suman a la administración de Laura Fernández.

Los otros dos casos son los de Carlos Andrés Robles (2022-2026) como ministro de Costas, Mares y Pesca, además de Johnny Leiva (2014-2028), como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).





Sin embargo, la presidenta de la República también nombró a las exdiputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado (2022-2026), como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), así como Yorleny León (2018-2022) como ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

A ellas debe sumarse el caso de Sonia Rojas (2022-2026), quien fue confirmada como asesora del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Por su parte, los exlegisladores del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, Paola Nájera y Daniel Vargas (2022-2026), son los únicos de corte oficialista de los que se conocen designaciones hasta el momento. La primera fue nombrada asesora ad honorem de comunicación de la Presidencia de la República, la segunda fue seleccionada como presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS) y directora general de la Imprenta Nacional, mientras que el tercero fue designado director nacional de Desarrollo de la Comunidad.

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