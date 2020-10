Oscar Arias: “Siempre consideré un error del Gobierno no conversar con Corrales y Guido”

El exmandatario Oscar Arias Sánchez asegura que fue una falla del Gobierno negarse a dialogar con los dirigentes de Rescate Nacional mientras no se levantaran las protestas.

Esto lo dijo en un mensaje que compartió en sus redes sociales este domingo 17 de octubre.

“La democracia no restringe el derecho de una persona o de un gremio de conversar y llegar a acuerdos con otros ciudadanos. Siempre consideré un error del gobierno no conversar con Corrales y Guido si no levantaban los bloqueos de carreteras”, escribió el expresidente.

En su mensaje, Arias recapitula algunos de los procesos de negociación que le tocó llevar siendo presidente, entre ellos, la labor de mediador que ejerció en el conflicto centroamericano que le valió un Premio Nobel de la Paz.

En todos esos procesos, dice el expresidente, nunca puso condiciones a la negociación.

“Nunca puse de condición para conversar con las guerrillas centroamericanas un cese de fuego (el equivalente de un levantamiento de vías de comunicación) para sentarnos alrededor de una mesa a conversar”, señaló Arias.

Como parte de su mensaje, el expresidente ofrece su apoyo al Gobierno de Carlos Alvarado para plantear una propuesta fiscal y lo insta a buscar los votos en la Asamblea Legislativa para evitar que el país la crisis financiera de 1981.

El mensaje se da luego de que este sábado la firma de Arias se incluyó en una carta en la que al menos seis expresidentes dieron su apoyo al Gobierno.