Osael sin filtro: Presidente de Federación opina sobre alerta de amaño, investigaciones a clubes y descenso

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, respondió sin filtro a temas polémicos que rondan el fútbol tico.

En charla con Teletica.com, Maroto respondió a consultas sobre alerta de amaño en un partido de Primera División, la investigación del Comité de Licencias a Guanacasteca y Santos, así como el tema del descenso, pues en Santa Ana ya declararon que analiza opciones legales una vez que se sepa la decisión de Licencias.

—¿Cómo va la investigación sobre posible amaño de un partido de Primera División?

Con el tema de esta alerta que se da, el Oficial de Integridad es quien lo ve. Es algo que es ajeno a la Federación Costarricense de Fútbol, es una relación directa con FIFA y el Oficial de Integridad que es Carlos Ricardo Benavides.

Se está tomando el tiempo que sea necesario para tomar la mejor decisión, los tiempos los maneja él (Benavides), vamos a ser siempre muy respetuosos de esos tiempos. Es una responsabilidad que tiene el Oficial y hay que esperar los tiempos correctos.

—En Santa Ana ya declararon que analizan opciones legales una vez que se sepa la decisión de Licencias sobre las investigaciones que hay a Guanacasteca y Santos… ¿Cuál es su posición al respecto y también cómo ha sido el proceso de Licencias en esta investigación, se ha hecho político el tema?

Puedo decir que los 11 miembros más los dos fiscales y el secretario general, ninguno ha levantado la mano, ninguno ha preguntado, ninguno ha mostrado un interés adicional especial para que algo suceda en Licencias, puedo decir que en el Comité Ejecutivo vamos a respetar y apoyar la decisión que tome el comité de licencias.

Al final del día para eso están los reglamentos, los reglamentos están para cumplirse, siempre dicen que hecha la regla, hecha la trampa y se pueden acomodar las cosas.

Cuando he conversado con Jorge Gutiérrez, del Comité de Licencias, siempre ha sido de vamos por la línea del reglamento, vamos haciendo lo que hay que hacer y al final del día licencias nos dirá qué es lo que va a pasar con estos casos en investigación y habrá que apechugar y esa debe ser la línea, no podemos inventarnos reglamentos y si la decisión es dura y cruda, habrá que apechugar cómo la atajamos, o si la decisión es que no pasó nada, perfecto.

No hay que inventar ni repechajes, ni se fue este y me pongo yo, ni yo soy más viejo, yo tengo más años en el fútbol y tengo que quedarme, lo que sí es importante y es algo que tenemos que tener claro, una vez licencia haga su resolución y si va más allá o no, ya después será Unafut el que decida que va a pasar, ellos son los que tienen que hacer valer su reglamento de competición, lo otro es un tema de licencia si continúa o no con la licencia para jugar el torneo, el resto es un tema de Unafut.