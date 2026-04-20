Osael Maroto responde a denuncia que Linafa envió al Comité de Ética de FIFA

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, firmó un comunicado de prensa en el que "rechaza categóricamente las afirmaciones realizadas por el presidente de Linafa, Juan Carlos Román", luego de la denuncia que interpuso esta liga ante el Comité de Ética de la FIFA.

Maroto realizó un boletín de prensa que publicaron algunos medios; sin embargo, no lo envió a Teletica.com. De igual manera se le envió la consulta durante la tarde de este martes, pero no se obtuvo respuesta.

En el texto, Maroto indicó que "a la fecha no he recibido notificación formal alguna sobre este caso".

Al mismo tiempo, el jerarca de la Federación destacó que confía plenamente en los órganos legales de la FIFA "para que cualquier situación se analice y resuelva conforme a derecho y en los tiempos correspondientes".

"Confío en que este señalamiento no responda a intereses ajenos al debido proceso ni a intentos de deslegitimar la institucionalidad de la Federación, ni la Asamblea General Extraordinaria programada para este martes 21 de abril", citó el boletín.

Por último, Maroto sentenció que "como presidente, he respaldado de manera constante a las Ligas y promovido mejoras estructurales en las prácticas de gobernanza orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el interés colectivo, por encima de cualquier interés personal".

La polémica

Román denunció a Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, ante el Comité de Ética de la FIFA, según un comunicado enviado por dicha liga.

Desde Linafa señalan que "esta acción responde a hechos que, a criterio de Linafa, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril".

Por su parte, la Federación también suministró otro comunicado en el que destacó que "a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la existencia de una denuncia contra el señor Osael Maroto ante instancias de la FIFA".



“En cuanto contemos con información oficial y verificable, la Federación comunicará oportunamente los detalles pertinentes, en apego a los principios de transparencia y responsabilidad institucional”, añadieron.

