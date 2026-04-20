Orlando Aguirre: “Ninguna resolución judicial justifica el hostigamiento a ningún juez”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, defendió este lunes el actuar del Poder Judicial y reprochó con dureza la agresión que sufrió el viernes anterior una jueza de ejecución de la pena de apellido Carballo, quien fue atacada por un vecino suyo en Lagunilla de Heredia.

Minutos antes de iniciar la sesión de Corte Plena, Aguirre pidió al resto de magistrados alterar el orden de la agenda para hablar del caso.

“Quiero señalar, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, que este órgano respalda de manera absoluta a todas las personas que integran el Poder Judicial, a la familia judicial, y reafirma su compromiso con la defensa de su independencia y seguridad. Ninguna resolución judicial justifica el hostigamiento a ningún juez de la República, la exposición indebida o el amedrentamiento”, dijo el magistrado presidente.

Aguirre insistió en que el trabajo de los funcionarios judiciales “debe ejercerse con garantías, sin presiones ni amenazas”.

“Costa Rica requiere respeto, participación ciudadana consciente y un diálogo serio, constructivo, que fortalezca la convivencia pacífica de todos los que vivimos en este país”, finalizó.

Por este caso se detuvo al presunto agresor de la jueza, un hombre de 48 años y quien, al parecer, mientras la golpeaba le gritó improperios a la agraviada y le refirió resoluciones previamente dictadas por ella como decisora del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. ​

La juzgadora emitió importantes fallos recientemente, como uno que ordenó restablecer las visitas regulares para un privado de libertad, el 3 de julio pasado, así como otro del 29 de agosto anterior, que instruyó instalar televisores y microondas en los pabellones de máxima seguridad del penal.

El presunto agresor fue detenido el sábado y está a la espera de que esta tarde se realice una audiencia para determinar si se le imponen medidas cautelares.

La jueza, por su parte, permanece en recuperación en un centro médico.