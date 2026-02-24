Organización criminal investigada en caso “Talibanes” generaba hasta ₡67 millones al mes

La organización criminal investigada en el Caso “Talibanes” generaba ingresos mensuales de entre ₡36 millones y ₡67 millones, según estimaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El grupo, señalado por tráfico de personas, robo agravado, infracción a la Ley de Psicotrópicos y homicidio, estaba conformado por alrededor de 60 personas y operaba principalmente en la Zona Norte del país.

Como parte del operativo, que inició a la 1:00 a.m. de este martes, las autoridades pretenden detener a 67 sospechosos. Entre ellos figuran cuatro funcionarios de la Fuerza Pública y un funcionario de la Policía Profesional de Migración.

Hasta el momento de publicación de esta nota, 54 personas fueron detenidas, según informó el director del OIJ Michael Soto. Los detenidos serán remitidos con un informe al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

​Investigación desde 2024

De acuerdo con el OIJ, la investigación comenzó en 2024, lo que permitió perfilar la estructura y el modo de operar del grupo.



El operativo contempla 51 allanamientos en Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol.



La organización tenía funciones divididas entre vigilantes, transportistas, coordinadores, captadores, encargados de ocultamiento y funcionarios que, en apariencia, facilitaban información.



La investigación señala que presuntamente captaban personas de nacionalidad nicaragüense en San Carlos de Nicaragua, las ingresaban de manera irregular al país y, en algunos casos, las asaltaban tras mantenerlas ocultas en viviendas.



Además, al grupo se le vincula con el homicidio de un hombre de apellido Duarte, de 30 años y nacionalidad nicaragüense, ocurrido el 14 de junio de 2025 en el centro de Los Chiles, en Alajuela.



La operación cuenta con el apoyo de unidades tácticas y especializadas del OIJ, así como de cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

