Ordenan medidas cautelares contra oficial de Migración detenida en el Juan Santamaría

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó una serie de medidas cautelares contra la funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería detenida este miércoles por, presuntamente, facilitar el ingreso y simular su entrada formal al país de un hombre vinculado con un grupo terrorista internacional.

La funcionaria, de apellido Barquero, es investigada por los supuestos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático. A ella se le prohibió salir del país; deberá firmar una vez al mes en la Fiscalía, no podrá acercarse al aeropuerto Juan Santamaría ni comunicarse directa o indirectamente con testigos durante todo el plazo del proceso penal.

Además, se ordenó la suspensión del cargo por 10 meses mientras se analiza la evidencia documental, digital y los estudios financieros.

Barquero fue detenida ayer cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la terminal internacional, el cual fue allanado, al igual que su casa.

De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría facilitado y simulado el ingreso formal al país de un extranjero que se encontraba en condición migratoria irregular. Según informes de inteligencia, el sujeto tiene un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional.

Este caso continúa en investigación bajo el expediente 26-000215-1218-PE.