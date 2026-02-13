Orden sanitaria en cárcel La Reforma: aplican medidas por brote de diarrea

El Ministerio de Justicia y Paz informó este viernes que se ordenó el aislamiento inmediato de las personas privadas de libertad ubicadas en los ámbitos A y B del centro penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, tras la detección de un brote de diarrea.

Según el comunicado oficial, la medida responde a una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y se mantendrá vigente hasta que se realicen las valoraciones médicas correspondientes y las autoridades determinen el levantamiento del aislamiento.

Como parte de las acciones preventivas, y con el fin de proteger la salud de la población penitenciaria, el personal y los visitantes, se dispuso a partir de este viernes 13 de febrero de 2026:

Suspender la visita general prevista para el domingo en los ámbitos afectados.

Cancelar temporalmente todas las actividades grupales.

Mantener suspendidas las visitas íntimas hasta nuevo aviso.

La Administración del centro penal aseguró que se adoptarán todas las medidas sanitarias necesarias para atender la situación, brindar seguimiento médico a las personas afectadas y controlar el brote conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades de salud.

Además, se indicó que se estará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con este caso.



