Orden sanitaria en cárcel La Reforma: aplican medidas por brote de diarrea

Debido a la directriz de Salud, se aislaron los ámbitos A y B del centro penal y se suspenden las visitas para los privados de libertad de las áreas afectadas.

Por Mariana Valladares 13 de febrero de 2026, 6:57 AM

El Ministerio de Justicia y Paz informó este viernes que se ordenó el aislamiento inmediato de las personas privadas de libertad ubicadas en los ámbitos A y B del centro penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, tras la detección de un brote de diarrea.

Según el comunicado oficial, la medida responde a una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y se mantendrá vigente hasta que se realicen las valoraciones médicas correspondientes y las autoridades determinen el levantamiento del aislamiento.

Como parte de las acciones preventivas, y con el fin de proteger la salud de la población penitenciaria, el personal y los visitantes, se dispuso a partir de este viernes 13 de febrero de 2026:

  • Suspender la visita general prevista para el domingo en los ámbitos afectados.

  • Cancelar temporalmente todas las actividades grupales.

  • Mantener suspendidas las visitas íntimas hasta nuevo aviso.

La Administración del centro penal aseguró que se adoptarán todas las medidas sanitarias necesarias para atender la situación, brindar seguimiento médico a las personas afectadas y controlar el brote conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades de salud.

Además, se indicó que se estará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con este caso.

