Operativo policial en La Carpio busca “tomar control de la comunidad”

Un amplio operativo policial se desarrolló este martes en La Carpio, en el norte de San José, con el objetivo de contener la creciente violencia que afecta a la zona. En la intervención participaron la Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía de Fronteras y Policía Penitenciaria.

El despliegue incluyó revisiones en materia migratoria, de tránsito y de seguridad ciudadana. Según el jefe regional de la Fuerza Pública, Eduardo Martínez, buscó “tomar el control de la comunidad y verificar diferentes temas relacionados con la ley”.

Durante la jornada, las autoridades decomisaron drogas en diversas presentaciones, detuvieron a un menor de edad por posesión de estupefacientes y capturaron a un hombre con una condena pendiente por violencia contra una persona adulta mayor. Además, fueron ubicados al menos 10 migrantes en condición irregular, quienes fueron remitidos a la Policía de Migración.

La Policía de Tránsito también reportó resultados significativos: más de 25 motocicletas fueron decomisadas, se emitieron unas 150 boletas y se retiraron cerca de 40 placas de vehículos. Las infracciones más frecuentes fueron conducir sin licencia, falta de marchamo, ausencia de RTV y uso de placas no correspondientes.

El jefe de la Policía de Tránsito, José Vargas, destacó que el transporte informal continúa siendo un problema recurrente en el sector, con presencia de microbuses y taxis piratas que operan sin permisos.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán en distintos puntos de la capital para reforzar la seguridad y disminuir los hechos violentos en las comunidades más afectadas.