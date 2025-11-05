Operativo policial busca desarticular grupo criminal ligado a tráfico de cocaína

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó la mañana de este miércoles un operativo simultáneo para detener a integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.

Los allanamientos se ejecutaron desde las 6:00 a. m. en una vivienda de Residencial Villa Adobe, entre Santo Domingo y San Pablo de Heredia, así como en una propiedad en Quepos y dos fincas en Upala (ver video adjunto de Telenoticias).

El operativo dejó a dos personas detenidas: un sujeto apellido Gutiérrez Salas, quien presuntamente era el líder de la agrupación criminal y otro hombre apellido Ramírez Arguedas, conocido como alias "Pantera".



Según el Ministerio de Seguridad Pública, la investigación se originó en julio del 2023, cuando las autoridades decomisaron 420 kilos de cocaína en una finca en la Victoria de San José de Upala. En aquella ocasión se localizaron 308 paquetes dentro de una avioneta y 112 adicionales en un vehículo ubicado cerca de la pista clandestina. Además, se confiscaron $1.000 en efectivo que estaban abandonados en el lugar.

La aeronave estaba lista para despegar, pero el peso del cargamento y las condiciones de la pista impidieron el despegue. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron y dejaron el cargamento atrás.

Esa intervención fue atendida por la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el Servicio de Vigilancia Aérea, mientras que la PCD realizó el conteo y levantamiento de evidencias.

Tras meses de seguimiento, las autoridades ubican ahora la vivienda en Heredia donde se presume reside uno de los líderes de la organización, señalado por coordinar la logística del frustrado vuelo. En los allanamientos también se busca detener a un presunto colaborador de la estructura.

En las acciones participa también la Unidad Especial de Intervención (UEI), dado el perfil de riesgo de los sospechosos.