Operativo del OIJ busca desarticular banda vinculada con robos y caso de abuso sexual

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos realizó este martes varios allanamientos en la zona de La Victoria, en Sarapiquí, con el objetivo de detener a dos presuntos líderes de una banda dedicada al asalto de viviendas y al robo de vehículos de alta gama.

De acuerdo con las autoridades, la agrupación estaría relacionada con al menos nueve casos ocurridos en los últimos cuatro meses, en los que actuaban de forma violenta, encapuchados y armados. Además, se les vincula con un presunto abuso sexual contra una de las víctimas(ver video adjunto de Telenoticias).

Según explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, los sospechosos realizaban vigilancias para identificar viviendas con vehículos de lujo y, tras irrumpir en las propiedades, intimidaban a los ocupantes, sustraían objetos de valor y se llevaban los automóviles. Al menos cinco de los carros robados han sido recuperados en Guápiles, donde se presume que los delincuentes los trasladaban para “enfriarlos”.



La policía judicial calificó la actividad de este grupo como una “racha criminal” debido a la cantidad de delitos cometidos en un periodo corto. Solo en lo que va del año, el OIJ contabiliza 224 asaltos a viviendas en el país.



En el operativo participaron agentes del OIJ de San Carlos junto con oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT). Al cierre de la mañana, las acciones policiales se mantenían en Sarapiquí, donde residían los sospechosos.