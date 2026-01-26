Operadoras se preparan ante retiro masivo del FCL

Este 2026 se cumplen 25 años de la entrada en vigor de la Ley de Protección al Trabajador, que, entre otras, estableció la posibilidad del retiro quinquenal de los recursos ahorrados en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Por eso, cientos de trabajadores tendrán la posibilidad de retirar esos recursos este año, si así lo desean.

Las únicas condiciones son que no haya existido una ruptura en la relación laboral entre el patrono y el empleador, que el cotizante no se haya acogido a su pensión y que no haya retirado esos recursos en los últimos cinco años.

El quinquenio se cumple en marzo próximo, por lo que las operadoras se preparan ante la posibilidad de retiros masivos.



¿Qué es?



El Fondo de Capitalización Laboral es un ﻿ahorro que fue creado para ayudar a la persona trabajadora en caso de una ruptura de la relación laboral, ya sea por renuncia o despido.

Por eso, la recomendación de las operadoras es que, en caso de no necesitar esos recursos, los mantengan ahí como respaldo para futuras necesidades.

Es importante aclarar que si usted nunca eligió una operadora de pensiones, el FCL es administrado de manera automática por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social.

¿Qué debe hacer si desea retirar el FCL?

El primer paso es ponerse en contacto con su operadora.

En la OPC-CCSS puede realizar el trámite en línea.

En el caso de la operadora del Banco de Costa Rica, esta informó que puede utilizar los diferentes canales digitales, incluida su oficina virtual o el app BCR Pensiones.

“Antes de retirar su FCL realice un presupuesto, planifique en que lo invertirá, se recomienda no utilizarlo para cubrir gastos corrientes, teniendo presente que estos recursos son parte de la cesantía laboral en caso de quedar desempleado”, recordó la operadora.

En todos los escenarios, la entrega de los recursos se realizará solo bajo solicitud, nunca de forma automática.