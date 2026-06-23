Operación Riverside decomisó más de 4 toneladas de droga y bienes ligados a cártel narco

La Operación Riverside permitió a las autoridades decomisar más de cuatro toneladas de droga, además de bienes y propiedades vinculadas a una estructura criminal investigada por narcotráfico y legitimación de capitales.

El operativo, ejecutado este martes por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluyó 146 allanamientos en la provincia de Limón, principalmente en Cahuita, zona identificada como centro de operaciones del grupo.

Durante la investigación, las autoridades decomisaron cerca de tres toneladas con 200 kilos de marihuana y casi una tonelada de cocaína. La droga ingresaba desde Colombia por medio de embarcaciones y era trasladada hasta la costa limonense (ver video adjunto en la portada).

Según las autoridades, el grupo mantenía vínculos con una organización criminal colombiana conocida como Los Costeños. La estructura distribuía droga dentro de Costa Rica y enviaba cargamentos hacia Estados Unidos y Europa.

Además de los estupefacientes, la Fiscalía desarrolla una investigación patrimonial contra la organización. Durante los allanamientos fueron intervenidos seis hoteles, cuatro viviendas de lujo utilizadas para alquiler mediante plataformas digitales, restaurantes, comercios y fincas.

Las autoridades también esperan decomisar alrededor de 300 cabezas de ganado vinculadas al grupo criminal. Los bienes investigados forman parte de un patrimonio ilegal que podría alcanzar los ₡10.000 millones.

El director del OIJ, Michael Soto, indicó que se trata del caso más grande en la historia del país por la cantidad de allanamientos realizados.

Hasta el momento, las autoridades reportaron 40 personas detenidas durante el operativo y otras 18 que ya se encontraban bajo custodia. Aún quedan personas pendientes de captura.

La organización era liderada por Edwin López, alias "Pecho de Rata", quien fue extraditado a Estados Unidos. Tras su captura, las autoridades señalan que la estructura continuó operando bajo órdenes de familiares del extraditado.

Este caso es considerado por la Fiscalía como el segundo cártel narco detectado en Costa Rica. Ambos grupos identificados hasta ahora tenían operaciones en la provincia de Limón.