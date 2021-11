ONG demanda a Coopeguanacaste y SINAC por electrocución de congos

Advertencia: Este reportaje contiene imágenes con contenido gráfico que podría ser sensible para algunos lectores.

180 monos congos han sido reportados como electrocutados en el 2020 por SalveMonos y 260 se han reportado junto a las averías en el sistema eléctrico de Coopeguanacaste. Todos estos casos se reportaron solo en la provincia de Guanacaste. Para este 2021, SalveMonos ya ha tratado a más de 100 animales accidentados.



SalveMonos es una Organización No Gubernamental (ONG) que vela por el bienestar de los monos aulladores que resultan electrocutados en el cableado guanacasteco. Tras 17 años de esfuerzos para que las autoridades empleen el uso del tendido subterráneo en vez de talar árboles cerca del cableado, consideran que el aumento en la última década ha sido demasiado grande como para no llevar esta problemática ante las autoridades judiciales.

Conversamos con Inés Azofeifa Rojas, investigadora y directora de Campo de la ONG. Ella explica que, después de 15 años de intentar mitigar la electrocución de los primates, desde la ONG decidieron buscar una solución a este problema por la vía legal.



Es por eso que SalveMonos se unió a Walter Brenes, abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, para demandar a Coopeguanacaste, la empresa electrificadora de esa provincia, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al Estado.

"Durante muchas reuniones (con la cooperativa y con las autoridades) hemos intentado que se intervengan los puntos calientes y no se ha dado la respuesta correcta, tanto SINAC, como Senasa, las municipalidades... así que decidimos llevar el caso a los Tribunales para que se ordene la intervención correcta. La poca sensibilidad de las autoridades en el tema nos ha hecho que demandemos. Porque las autoridades no quieren ni recoger a los animales muertos y se ha vuelto hasta un problema de salud porque dejan los cadáveres en la calle y se crea mortandad porque llegan moscas y zopilotes, y esto es una problemática que afecta a las comunidades y al turismo, por la mala imagen que genera del país", detalló Azofeifa.

​Los gobiernos locales han buscado solucionar el problema podando los árboles que se encuentran en las cercanías del tendido eléctrico. Sin embargo, esto solo agrava más el problema, defiende el abogado Walter Brenes.

¿En qué consiste la demanda?

"Básicamente en que no nos sigan diciendo que están podando árboles y que con eso es “suficiente”. Se vuelve absurdo pensar que cortando las ramas los monos ya no van a saltar al tendido eléctrico, más bien la incidencia es mayor porque al no existir una canal para pasar de un lado al otro los monos utilizan más los cables. Los pasos de fauna no son la solución, no funcionan, es como ponerle una curita a una herida gigantesca. La demanda viene a plantear una problemática real en una única solución, estamos plenamente convencidos en que se pueden implementar dispositivos que prevengan el ingreso del animal en el tendido pero creemos que no es suficiente, tiene que ser una red subterránea que sea completamente amigable con la vida silvestre".