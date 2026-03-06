'One Chope': El nuevo proyecto de Paulo Wanchope

El técnico nacional y exfutbolista Paulo Wanchope dio a conocer su nuevo proyecto: "One Chope".

El "FIFA Leyend" estrena un Podcast, en el que aseguró que su objetivo es "crear un ambiente de aprendizaje" para todos los fiebres del fútbol.

"Espero disfruten de este nuevo canal donde vamos a profundizar en el fútbol y en el deporte en general. Se dice mucho del fútbol, pero yo creo que es importante tener la perspectiva de los que estamos allá adentro, de los expertos, porque efectivamente muchos tienen ideas, tienen opiniones, pero el sentir de un entrenador, el sentir de un jugador, todo lo que pasamos para llegar a ser jugadores profesionales, eso solo lo podemos contar nosotros", comentó Wanchope.

Wanchope asegura que tendrá "grandes profesionales" y que será un espacio interactivo donde enseñará hasta cómo se hace una visoría, por ejemplo.

"Es importante crear un ambiente de aprendizaje y tener este espacio también para traer grandes profesionales como preparadores físicos, psicólogos deportivos, tener dirigentes, entrenadores, jugadores, nutricionistas, en fin, todo lo que se complementa para tener un buen profesional "Nuestro objetivo también es salir de este espacio y presentarles a ustedes lo que es, por ejemplo, una visoría, qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos un talento, dónde es que vamos a buscar el talento, y va a ser un espacio en donde ustedes también puedan obtener una retroalimentación", añadió.

Por último, el entrenador promete que este "es un medio en donde me puedo abrir a ustedes, para todo el público, para que entiendan y tengan de primera mano lo que uno siente y lo que uno quisiera hacer para el fútbol nacional. Y esto es One Chope, espero lo disfruten".