Onda tropical #3 se acerca al país y trae cielos nublados y lluvias en todo el territorio

El acercamiento de la onda tropical #3 mantiene condiciones atmosféricas inestables y genera lluvias en distintos sectores del territorio nacional.



De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la presencia de vientos alisios acelerados en la cuenca del Mar Caribe, junto con el incremento de humedad e inestabilidad asociado a sistemas en la atmósfera alta y al avance de la onda tropical #3 ubicada sobre Panamá, ha favorecido la formación de abundante nubosidad y precipitaciones desde la madrugada de este martes.

"Las condiciones han provocado cielo mayormente nublado y lluvias de intensidad variable en las regiones del Caribe y la Zona Norte. Parte de esta nubosidad se desplazó hacia el Valle Central y sectores montañosos, donde también se reportaron lluvias débiles y lloviznas durante la mañana", indicó el IMN.

En las últimas seis horas se registraron acumulados de lluvia entre 10 y 30 milímetros, con máximos cercanos a los 60 milímetros en estaciones ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Limón y Cariari de Pococí.



Para el resto de la mañana y parte de la tarde se prevé persistencia de nubosidad y precipitaciones variables, aunque más dispersas, así como posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en el Caribe y la Zona Norte. Asimismo, en sectores del norte y este del Valle Central podrían mantenerse lluvias aisladas y lloviznas.



Durante la tarde se esperan aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur.



Para horas de la noche y la madrugada del miércoles, se espera que el ingreso de la onda tropical #3 sobre el territorio nacional genere lluvias variables en la vertiente Caribe, especialmente en zonas costeras y áreas cercanas, donde se prevén las precipitaciones de mayor intensidad.

