Oleada de accidentes en moto deja múltiples heridos críticos durante la noche

La motocicleta volvió a ser el vehículo más peligroso en las carreteras costarricenses. Entre las 6:00 p. m. del viernes y las 5:00 a. m. de este sábado, los reportes de la Cruz Roja Costarricense revelan una noche especialmente intensa: al menos seis personas quedaron en condición crítica tras sufrir accidentes directamente relacionados con motocicletas.

La jornada violenta arrancó con un choque en Pocosol de San Carlos (20:04), donde un joven de 18 años fue trasladado crítico a la clínica local tras la colisión entre un vehículo y una moto. Menos de 20 minutos después, en Santa Bárbara de Heredia (20:21), un motociclista volcó y también terminó en condición crítica en el Hospital San Vicente de Paúl.

La tendencia se repitió poco después en San Isidro de Alajuela (21:31), donde un hombre resultó gravemente herido luego de que su moto fuera impactada por un vehículo liviano. La escena no sería la última en esa provincia.

Cerca de la medianoche, se registraron dos vuelcos más de motocicletas: uno en Río Cuarto (23:46) y otro en Escazú, a la altura de Multiplaza (23:49). Ambos conductores fueron trasladados en condición crítica —uno al Hospital de San Carlos y el otro al San Juan de Dios, politraumatizado—.

La madrugada tampoco dio tregua. En Liberia (00:46), un motociclista joven impactó un objeto fijo y fue llevado grave al Hospital Enrique Baltodano.

Aunque también ocurrieron accidentes con vehículos livianos —incluyendo atrapados y pacientes críticos en Upala y Grecia—, los eventos con motocicletas destacaron por su frecuencia y severidad.

La Cruz Roja ha insistido en que la motocicleta es el vehículo vinculado al mayor número de pacientes graves en emergencias viales. La noche del viernes y madrugada del sábado lo volvió a demostrar: seis motociclistas críticos en menos de seis horas.