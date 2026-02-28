Ola de robos de vehículos golpea nuevamente la capital

Una urbanización en El Carmen de Mata de Plátano, en el cantón de Goicoechea, fue escenario de una nueva ola de robos de vehículos durante la madrugada del miércoles anterior. En un lapso de pocas horas, al menos dos automotores fueron sustraídos por sospechosos que, según las autoridades, forman parte de organizaciones criminales dedicadas a este delito.



El primer caso ocurrió a la 1:45 a.m., cuando cámaras de seguridad captaron a dos personas caminando de manera sigilosa por las calles del residencial. En las imágenes se observa cómo los sospechosos inspeccionan la zona para descartar la presencia de vecinos despiertos que pudieran alertar a las autoridades (ver video adjunto en la portada).

Tras ubicar su objetivo —un Hyundai Accent 2016 estacionado en vía pública— intentaron abrir el vehículo sin éxito. Minutos después regresaron con un objeto punzocortante, con el que lograron ingresar al automotor. Una vez dentro, manipularon el sistema eléctrico hasta encenderlo y huyeron a alta velocidad.



Extorsión tras el robo



El delito no terminó con la sustracción del vehículo. Según relató la víctima, horas después comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían dinero a cambio de devolverle el carro.



“Sentí un cierto acoso porque sabían dónde estaba, cómo iba vestido. Todo eso fue presentado al OIJ”, señaló el afectado, quien además indicó que logró identificar detalles de los sospechosos a través de otras grabaciones de seguridad, incluida la placa y modelo del vehículo en el que se desplazaban.



El hombre explicó que el automóvil era fundamental para su economía familiar. Además de utilizarlo para trasladarse a su trabajo, lo empleaba por las noches para realizar viajes mediante plataformas digitales y así generar ingresos adicionales. Es padre de una niña de dos años y medio, y su esposa se encuentra finalizando sus estudios.



Otro caso con mayor violencia



Un segundo video, grabado en calle Moreno, muestra un modus operandi similar. En este caso, los sospechosos llegaron en un pick-up e intentaron robar otro vehículo del mismo tipo. Para lograrlo, uno de ellos quebró una de las ventanas y así consiguió ingresar al automotor, que minutos después también fue sustraído.



Más de 2.900 robos en lo que va del año



De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta el 11 de febrero se registraban 2.921 robos de vehículos en el país. San José concentra la mayor cantidad de casos, con 1.582 denuncias.



Las autoridades aseguran tener identificadas varias organizaciones criminales que operan de manera independiente, aunque en ocasiones se mezclan entre sí. Muchos de estos grupos provienen de Hatillo y se desplazan hacia distintos sectores, incluso zonas rurales, donde existe un mercado para colocar los vehículos robados.



El OIJ evitó precisar las zonas bajo mayor afectación para no comprometer investigaciones en curso, pero confirmó que los delincuentes suelen actuar en lugares que conocen bien y donde identifican rutas de escape favorables.



Vecinos preocupados



Habitantes de la urbanización afectada señalaron que hacía aproximadamente 10 años no se registraba un robo de este tipo en la zona. La situación generó preocupación, especialmente entre quienes no cuentan con garaje para resguardar sus vehículos.



Desde el incidente, aseguran que han incrementado las medidas de seguridad, como la instalación de alarmas y una mayor vigilancia comunitaria durante la noche.



Recomendaciones para prevenir robos



Las autoridades insisten en que el descuido es uno de los principales factores asociados al robo de automotores. Recomiendan utilizar dispositivos disuasivos como alarmas, bastones de seguridad, cortacorrientes y sistemas de bloqueo, especialmente cuando los vehículos deben permanecer estacionados en vía pública durante la noche.



El llamado es a reforzar la prevención en las comunidades para evitar convertirse en una nueva víctima de esta modalidad delictiva que continúa afectando a la capital.





