OIJ ya encontró y detuvo a exfutbolista sospechoso de integrar cártel de "Pecho de Rata"

Los exfutbolistas Elking Scoby y Ronald Corrales ya fueron detenidos como parte del caso Riverside, una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra una supuesta estructura dedicada al narcotráfico.

El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó que ambos exjugadores fueron capturados durante el operativo realizado este martes en Limón.

Scoby fue aprehendido en los allanamientos ejecutados durante las primeras horas del operativo. Según Soto, el exjugador es sospechoso de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

​“Lo tenemos vinculado directamente al narcotráfico como una persona que se dedicaba a mediar en algún tipo de ventas de cantidades importantes de droga ahí en la zona”, explicó Soto.

En el caso de Corrales, el jerarca señaló que su detención ocurrió horas después del inicio de los allanamientos, "con alguna dificultad". El exdeportista, al parecer, tenía el alias de “Motor” dentro de la investigación.

Además del presunto vínculo con narcotráfico, Corrales también es investigado por una privación de libertad y la eventual desaparición de una persona de apellido Aguilar, reportada en enero de 2025.

​“Estamos trabajando en el abono de prueba para el Ministerio Público, pero hipotéticamente lo estaríamos vinculando a estos eventos”, detalló Soto.

El caso Riverside incluyó 140 allanamientos en diferentes puntos de Limón y contó con la participación de 1.500 agentes judiciales y policiales.

El operativo busca desarticular una supuesta organización liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, señalada por actividades de narcotráfico nacional e internacional y legitimación de capitales.