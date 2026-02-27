OIJ y Fiscalía celebran “factor sorpresa” en primer allanamiento realizado a la 1 a. m.

Un operativo iniciado a la 1 a. m. del pasado martes, en el caso “Talibanes”, marcó el primer allanamiento en horario extraordinario tras la reforma legal que permite intervenciones a cualquier hora del día.

El pasado mes de diciembre de 2025 se reformó el artículo 193 del Código Procesal Penal para establecer que los registros o allanamientos de lugares habitados puedan realizarse a cualquier hora y día de la semana, incluyendo feriados.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, destacó que la modificación al artículo representa una herramienta clave desde el punto de vista táctico-operativo.

“Esta norma es muy útil, sobre todo desde lo táctico operativo, tener la posibilidad de allanar a cualquier hora del día”, indicó Soto, al señalar que anteriormente existía una limitación de 12 horas que restringía la actuación policial.



Según el jerarca, la posibilidad de ejecutar diligencias a la 1 a. m., 2 a. m. o en cualquier otro momento fortalece el denominado “factor sorpresa”.

"Durante años, algunos sospechosos asumían que, si no eran allanados antes de las 6 a. m., ya no serían intervenidos. Ahora esto indudablemente muestra que el Estado costarricense, en este caso el OIJ, tiene la posibilidad de allanar en cualquier momento”, manifestó Soto.

Soto explicó que la aplicación de esta facultad dependerá del análisis de cada caso, valorando los momentos en que se generan movimientos relevantes y cuándo resulta más oportuno estratégicamente intervenir, con el objetivo de asegurar tanto la presencia de sospechosos como de pruebas.



Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que desde el Ministerio Público se celebra la reforma legal.

“Nosotros celebramos la modificación que se dio en este caso al artículo que permite el allanamiento a cualquier hora del día; este allanamiento que se dio el pasado martes es un ejemplo que para nosotros es significativo porque las circunstancias de la delincuencia han cambiado y no podemos sujetarnos a horarios establecidos, sino a la dinámica de la misma delincuencia”, expresó Díaz.

El operativo del martes anterior, dirigido por el Ministerio Público y ejecutado por la Policía Judicial, contempló 51 allanamientos en sectores de Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol. La acción permitió desarticular una estructura criminal que presuntamente captaba personas de nacionalidad nicaragüense en San Carlos de Nicaragua, introduciéndolas de manera irregular al país.



De acuerdo con la investigación, las víctimas eran mantenidas ocultas en distintas viviendas y, en algunos casos, habrían sido asaltadas y despojadas de sus pertenencias y dinero en efectivo. Al grupo también se le vincula con el homicidio de un hombre de apellido Duarte, de 30 años y nacionalidad nicaragüense, ocurrido el 14 de junio de 2025 en el centro de Los Chiles, en la provincia de Alajuela.



Las autoridades estiman que la organización estaría integrada por alrededor de 60 personas, quienes desempeñaban funciones como vigilancia, transporte, coordinación, captación, ocultamiento y facilitación de información. Asimismo, mediante diligencias policiales, se determinó que el grupo presuntamente incursionaba en la venta y distribución de droga en la zona.



Las estimaciones preliminares señalan que la estructura generaría ingresos mensuales de entre 36 y 67 millones de colones. Como resultado del operativo, fueron detenidas 56 personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración.

