OIJ sobre limitaciones presupuestarias: “Es como tigre suelto contra presa amarrada”

"Lo que estamos viendo es que un grupo en particular está expandiéndose en todo el territorio. Están intentando tomar toda la periferia del país y solo les falta, digamos, la parte de Heredia, Alajuela, San José, etc., que aquí hay grupos criminales muy fuertes", explicó el jefe policial.

"Para nosotros es muy importante que se nos quiten varias amarras. Esto es como estar un tigre suelto contra una presa amarrada. Resulta ser que hay grupos con mucho poderío económico y nosotros, vea, si a mí me regalan un millón de dólares por parte de una organización no gubernamental, les tengo que decir que no puedo, porque no puedo gastar más del presupuesto asignado.