OIJ realiza seis allanamientos para detener grupo criminal dedicado a homicidios y asaltos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes, desde las 6:00 a.m., seis allanamientos simultáneos en los sectores de Atlántida y El Bosque, en Limón, como parte de una investigación por homicidio y robos agravados.

De momento, las autoridades confirmaron la detención de dos personas, aunque el operativo busca la captura de al menos cuatro sospechosos.



Las diligencias se desarrollan bajo la dirección funcional de la Fiscalía y tienen como objetivo, además de las detenciones, el decomiso de evidencia relevante para el proceso judicial.



El caso más grave que se investiga corresponde a un homicidio ocurrido el 27 de noviembre del 2025, cuando presuntamente, tres sujetos se desplazaban en un vehículo y dos de ellos ingresaron a la vivienda de la víctima, a quien habrían disparado y despojado de sus pertenencias. El ofendido fue trasladado al hospital Tony Facio, donde fue declarado fallecido.



A los mismos sospechosos se les relaciona con un asalto ocurrido el 19 de noviembre del 2025, en el que dos hombres habrían amenazado a la víctima con un arma de fuego, la golpearon en la cabeza y le robaron dos teléfonos celulares, anillos y una cadena de oro.



Además, se les investiga por otro asalto registrado el 10 de diciembre del 2025, cuando tres masculinos, aparentemente armados, agredieron a la víctima y le sustrajeron ₡60 mil en efectivo y unos aretes de oro.



Según el OIJ, tras varias diligencias de investigación se logró identificar a los sospechosos, por lo que este martes se concretaron los allanamientos en busca de su detención y de material probatorio.



El operativo continúa en desarrollo y las autoridades no descartan más arrestos en las próximas horas.





