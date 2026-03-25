OIJ realiza operativo antidrogas con ocho allanamientos simultáneos

La mañana de este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Policía de Control de Drogas (PCD), desplegaron un amplio operativo con ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de Cartago y Orotina, como parte de una investigación por presunta venta y distribución de drogas.

Las diligencias se realizaron específicamente en Orotina, Coris y el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, donde las autoridades buscan desarticular una supuesta estructura criminal dedicada al narcomenudeo.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación se desarrolló durante varios meses y permitió identificar a cuatro sospechosos —tres hombres y una mujer—, quienes, en apariencia, operaban desde viviendas tipo búnker en el sector del Proyecto Manuel de Jesús Jiménez. En estos puntos, presuntamente se comercializaban drogas como crack, marihuana y cocaína.

Los operativos iniciaron a las 4:00 a.m., con el objetivo de ubicar a los sospechosos y recolectar evidencia clave para el caso. Para la ejecución de las intervenciones, se contó además con el apoyo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ.

Las autoridades indicaron que, una vez concluyan las diligencias, las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público, donde se les definirá su situación jurídica.

El caso continúa en investigación.







