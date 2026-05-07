OIJ realiza allanamientos por homicidio de menor de 17 años en Pavas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan la madrugada de este jueves varios allanamientos en el sector de Finca San Juan de Pavas, como parte de la investigación por el homicidio de un menor de 17 años ocurrido el pasado 20 de diciembre.

Las acciones policiales iniciaron desde las 4 a.m. y permitieron la detención de tres sospechosos vinculados con el caso.

Según la información preliminar, el joven se dirigía junto a su hermana hacia la casa de su madre cuando fue interceptado por varios sujetos.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos golpearon al menor y posteriormente le propinaron una puñalada en el pecho, herida que le causó la muerte.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras el OIJ continúa con las pesquisas para esclarecer el móvil del crimen.