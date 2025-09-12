OIJ realiza allanamientos para detener a sospechosos de asesinar a exmilitar nicaragüense

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este viernes múltiples allanamientos para capturar a los sospechosos del homicidio del exmilitar nicaragüense y exiliado en Costa Rica, Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en Vázquez de Coronado.

Las diligencias buscan dar con los responsables materiales e intermediarios que habrían participado en la planificación y ejecución del crimen, considerado de alto impacto por su posible trasfondo político.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la investigación permitió ubicar al intermediario y al gatillero involucrados en el asesinato (ver video adjunto de Telenoticias).

“Ese día que se comete el homicidio de Samcam, tenemos a un intermediario que funge entre el grupo criminal que perpetró el homicidio y el autor intelectual, que de momento no lo tenemos bien claro. Este sujeto estuvo junto con el gatillero y otro transportista que lo movilizó en carro y moto”, detalló Zúñiga.

El jerarca añadió que uno de los detenidos es un joven de 20 años de apellido Carvajal, señalado como el autor de los disparos. También fue capturada la pareja del intermediario, de apellido Chávez, quien presuntamente pagó ₡50.000 por el transporte de los involucrados.

“El móvil lo que tenemos claro es una ejecución por pago. Si quisiera determinarse alguna motivación política, sería avanzar en la investigación, pero ya con esto detenemos a los autores materiales”, puntualizó Zúñiga.

Por su parte, el Fiscal General, Carlo Díaz, destacó la rapidez con la que avanzó el caso y no descartó un trasfondo político.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó Díaz.

El operativo, liderado por la Sección de Homicidios del OIJ y la Fiscalía de Goicoechea, se desarrolló en distintos puntos, entre ellos León XIII, donde se ubicó a uno de los principales sospechosos.

La investigación se mantiene abierta para identificar plenamente a los autores intelectuales del crimen.