OIJ realiza allanamientos en Pejibaye de Cartago por doble homicidio de hermanos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo de la Fiscalía y de personal judicial de Cartago, realizan desde tempranas horas de la mañana allanamientos en la comunidad de Plaza Vieja, en Pejibaye, relacionados con un doble homicidio que conmocionó a la zona.

El caso corresponde al asesinato de los hermanos Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, y Johan Andrés Retana Moya, de 28, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde finales de diciembre. Sus restos fueron ubicados el pasado 6 de enero, sepultados dentro de una finca situada en el margen del río Pejibaye.

Según informó el OIJ, Ana Ruth fue vista por última vez el 26 de diciembre, mientras que su hermano desapareció un día después, el 27 de diciembre. Ante la falta de noticias sobre ambos, la familia interpuso la denuncia por desaparición el 28 de diciembre.

El hallazgo de los cuerpos se dio luego de que una persona vecina de la zona alertara a las autoridades sobre un movimiento de tierra inusual dentro de una propiedad, lo que llevó a los agentes judiciales a realizar una inspección en el lugar (ver video adjunto de Telenoticias).

Durante los allanamientos de este lunes, personal especializado en inspecciones oculares efectúa revisiones exhaustivas de las viviendas y cabañas intervenidas, incluyendo la aplicación de pruebas de luminol, con el fin de localizar rastros biológicos u otros indicios relevantes para la investigación.

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas. Sin embargo, el operativo continúa en desarrollo y el OIJ no descarta arrestos en las próximas horas, conforme avance la recolección y análisis de la evidencia.

El móvil del doble homicidio aún no ha sido determinado y forma parte de las principales líneas de investigación que mantiene el Organismo de Investigación Judicial.