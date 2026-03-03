OIJ realiza allanamientos en La Guácima por presunta privación de libertad y tortura

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la mañana de este martes varios allanamientos en Rincón Chiquito de La Guácima, en Alajuela, como parte de una investigación por el presunto delito de privación de libertad y tortura contra un hombre adulto.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron a inicios de enero de 2026, cuando la víctima fue retenida contra su voluntad en una vivienda de la zona por al menos tres días.

Durante ese periodo, fue sometida a agresiones físicas y actos de tortura, entre ellos dejarla expuesta al sol durante largos periodos en un entorno de altas temperaturas (ver video adjunto en la portada).

La víctima logró escapar del inmueble tras una incursión habitual de oficiales de la Fuerza Pública en el sector. Aprovechando la presencia policial en la comunidad, el hombre huyó del sitio y posteriormente denunció lo ocurrido.

Tres personas detenidas

Durante los allanamientos de este martes, las autoridades detuvieron a un hombre, quien figura como principal sospechoso de la privación de libertad, así como a dos mujeres que serán remitidas al Ministerio Público para determinar su eventual participación en los hechos. Las mujeres también podrían figurar como testigos clave dentro del proceso judicial.

En el operativo participaron agentes del OIJ de la provincia de Alajuela con apoyo de la Policía Municipal de Alajuela y la Fuerza Pública, quienes brindaron seguridad perimetral, control de la escena y traslado de detenidos.

Las autoridades mantienen presencia policial en La Guácima mientras continúan con la recolección de evidencia y el avance de la investigación.